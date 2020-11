Vaccinatiestrategie: Moeten we ouderen wel eerst vaccineren?

Nu er mogelijk nog voor het eind van het jaar een coronavaccin beschikbaar is, wordt het tijd om een plan op te stellen: welke beroepsgroepen mogen eerst? En welke leeftijdscategorieën?

Het lijkt voor de hand te liggen om zorgmedewerkers en ouderen eerst te vaccineren, maar daar kun je vraagtekens bij zetten, zoals professor Huisartsgeneeskunde Dirk Devroey van de Vrije Universiteit Brussel doet. “Hoe bescherm je de meest kwetsbaren? Door henzelf te vaccineren of eerder hun omgeving?” stelt hij in Het Laatste Nieuws. “We weten dat bij het klassieke griepvaccin de immuniteit bij ouderen minder groot is. Dan zou het nuttiger kunnen zijn om de zogenaamde ‘vectoren’, degenen die mobiel zijn en het virus ronddragen, eerst te vaccineren, en dan pas de ouderen.”

Ook kun je je afvragen wélke zorgmedewerkers precies voorrang moeten krijgen. Sommigen zien heel veel verschillende kwetsbare mensen op een dag, bij anderen is dat veel minder. Derde punt is volgens Devroey: wat wil je bereiken? “Wil je dat er zo weinig mogelijk mensen sterven? Of dat er zo weinig mogelijk kwaliteitsvolle levensjaren verloren gaan? Als je kwetsbare ouderen vaccineert, bescherm je mensen die wellicht nog vijf jaar leven. Je winst is dan vijf jaar. Maar als je een 50-jarige vaccineert, laat je iemand nog zeker 30 jaar langer leven. Dan is je winst 30 jaar, zes keer meer dus. Het zijn overwegingen die moeten meegenomen worden in het debat.”