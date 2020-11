5658 nieuwe besmettingen. Cijfers GGD onvolledig

De – onverwachte – stijging in het aantal positief geteste mensen van gisteren zet vandaag een beetje door. Gisteren was het aantal positieve test 5424, vandaag ruim 200 meer

Overigens is de waarde van het dagelijkse cijfer niet onbetwist. Er wordt steeds meer buiten de GGD getest, met name door bedrijven en bedrijfstakken die niet afhankelijk willen zijn van de doorlooptijden van de GGD. De cijfers van die testen zitten op dit moment nog niet in de dagelijkse cijfers

Een betere indicatie geeft de situatie in de ziekenhuizen: het aantal mensen dat is opgenomen en het aantal patiënten op de IC. Daar lijkt de snelle stijging voorbij, en is vermoedelijk een licht dalende trend

– 5.658 nieuw gemelde positieve testen

– 220 nieuwe ziekenhuisopnames

– 31 nieuwe IC-opnames

– 89 nieuwe overlijdens Er liggen op dit moment 2.201 mensen met COVID in het ziekenhuis, waarvan 595 op de IC. Er liggen nu 76 mensen met COVID minder in het ziekenhuis dan gisteren