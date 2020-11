Belgische studie: kinderen lopen vaker coronavirus op dan gedacht

Kinderen raken toch vaker besmet met het coronavirus dan gedacht. Dat concluderen wetenschappers van de KU Leuven en Sciensiano (het Belgische RIVM). De besmette kinderen, die werden onderzocht, waren nauwelijks ziek.

In de dit voorjaar zwaar getroffen gemeente Alken bleek 14,4 procent van de kinderen antistoffen tegen corona in het bloed te hebben. Er was nauwelijks verschil tussen jongere en oudere kinderen. “Dit toont aan dat kinderen vatbaarder zijn voor het virus dan we oorspronkelijk dachten”, zegt coördinerend onderzoeker en vaccinologe Corinne Vandermeulen (KU Leuven).

“Wat wel geruststellend is, is dat de kinderen die een infectie hebben doorgemaakt niet ernstig ziek zijn geworden”, voegt Vandermeulen eraan toe. “Ze hadden weinig klachten.” Er wordt niets gezegd over de mate waarin kinderen anderen besmetten.