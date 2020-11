Wetenschappers ontdekken simpele manier om alcohol sneller uit je systeem te krijgen

Alcohol wordt afgebroken door de lever, maar dat duurt lang. Te lang voor mensen bij wie een alcoholvergiftiging dreigt. Canadese onderzoekers hebben een manier gevonden om de alcohol drie keer zo snel uit iemands lichaam te krijgen.

Het gaat om een vorm van hyperventileren. De kleine groep proefpersonen kreeg een soort masker, de ClearMate genoemd, verbonden aan een tank met zuurstof en koolstofdioxide. Door te hyperventileren kunnen mensen alcohol sneller kwijtraken, omdat ze het uitademen. Alleen dan ligt een tekort aan koolstofdioxide op de loer waardoor je kunt flauwvallen.

De ClearMate zorgt ervoor dat je versneld uitademt en dus de alcohol afbreekt, maar geen zuurstof- of koolstofdioxidetekort oploopt. Vijf mannelijke vrijwilligers kregen wodka met water toegediend waardoor ze enigszins dronken werden. Daarna werd gekeken hoe snel de alcohol weer uit het bloed verdween. Met hulp van een half uurtje ClearMate ging dat drie keer zo snel als normaal. Het hulpmiddel dat al is goedgekeurd in de VS helpt ook tegen koolmonoxidevergiftiging en is enkel bedoeld voor medisch gebruik.