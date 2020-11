RIVM: “Heel weinig vaccins kunnen al verschil maken”

Deze week was er heuglijk nieuws: er is een werkend coronavaccin. Het slechte nieuws: het zal niet direct in grote hoeveelheden in Nederland beschikbaar zijn. Toch hoeft dat volgens het RIVM niet per se een enorm probleem te zijn.

In gesprek met de NOS leggen hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM Jaap van Dissel en rekenaar bij het instituut, Jacco Wallinga, uit: “Als de R net boven de 1 is, dan heb je maar heel weinig vaccins nodig om het net onder de 1 te brengen, en dat maakt echt al het verschil.”

Over de lichte stijging van het aantal besmettingen in de afgelopen dagen hoeven we ons niet direct zorgen te maken. Wallinga: “Net zoals de stijging exponentieel omhoog ging, gaat de daling ook exponentieel omlaag. De eerste stappen zijn vrij groot, daarna gaat het in vrij kleine stapjes. En af en toe een beetje omhoog en omlaag. Dat wordt ook wel het geniepige van exponentiële groei of daling genoemd.”

Of kerst met de familie erin zit dit jaar en er dus voor de feestdagen een uitzondering komt voor de maximum groepsgrootte? “We hebben daar in het OMT-advies over gezegd dat we ons kunnen voorstellen dat het kabinet voor die speciale dagen speciale maatregelen treft. Het hoeft niet alles of niets te zijn.”