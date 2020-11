Amerikaans jongetje verliest beide ouders aan corona

Een jongetje van vier uit de VS is in iets meer dan drie maanden tijd allebei zijn ouders verloren aan Covid-19. “Raiden blijft alleen achter. Het is erg moeilijk”, laat zijn oma weten aan NBC News.

Het jongetje uit San Antonio, Texas, woont nu bij zijn grootmoeder. Eerst kreeg in juni zijn vader corona. Hij liep het virus op zijn werk op en overleed op 33-jarige leeftijd na enkele weken op de ic te hebben gelegen. Op 5 oktober raakte moeder Mariah (29) besmet. “Ze werd op maandagavond rond 21 uur ziek en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een dag later was ze dood”, zegt de oudtante van Raiden.

“Een paar dagen geleden zei hij dat hij wilde dat hij haar terug kon brengen.” De kleuter wordt bijna vijf. “Hij is erg overstuur omdat zijn vader en moeder er niet zijn om het met hem te vieren.” De familie wil waarschuwen voor de ernst van het virus en adviseert iedereen een mondkapje te dragen.