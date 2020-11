Corona niet zo dodelijk? De vergelijking met andere doodsoorzaken is ontluisterend

In de Verenigde Staten zijn inmiddels 250.000 mensen overleden aan Covid-19. Ontluisterende cijfers, zeker als je ze vergelijkt met andere doodsoorzaken. Ter vergelijking: aan griep gaan jaarlijks gemiddeld iets meer dan 42.000 Amerikanen dood.

Dat is een gemiddelde, gebaseerd op jaarcijfers van 2014 tot en met 2018. Covid wist in minder dan tien maanden al 250.000 mensen te doden. De cijfers zijn afkomstig van het CDC (het Amerikaanse RIVM). Auto-ongelukken kosten gemiddeld over dezelfde vijf jaar bezien aan ruim 24.000 mensen het leven.

Door zelfmoord sterven jaarlijks zo’n 45.400 mensen. Bijna 142.000 Amerikanen overlijden elk jaar aan een beroerte. In minder dan tien maanden heeft corona dus meer mensenlevens geëist dan beroertes, auto-ongelukken en zelfmoorden bij elkaar in twaalf maanden.

Alleen aan hartziekten en kanker overlijden jaarlijks (veel) meer Amerikanen, respectievelijk een kleine 670.600 en ruim 612.700. Dat zijn dan ook de nummer 1 en 2 doodsoorzaken in de VS (en in Europa).