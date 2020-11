Door leugen van pizzabakker moest heel Zuid-Australië in lockdown

Zuid-Australië ging woensdag in lockdown, omdat een pizzabakker uit hoofdstad Adelaide niet de waarheid had verteld over hoe hij het coronavirus had opgelopen.

De deelstaat ging volledig op slot, nadat er 36 coronabesmettingen waren vastgesteld. Dat had niet gehoeven als een medewerker van een pizzeria eerlijk had gezegd dat hij daar werkte en het virus dus waarschijnlijk had opgelopen door langdurig contact met een beveiliger. In plaats daarvan beweerde de man dat hij alleen een pizza kwam kopen, waardoor hij dus door heel kortdurend contact besmet moest zijn geraakt.

Gezondheidsfunctionarissen namen daardoor aan dat de man een extreem besmettelijke vorm van het coronavirus had opgelopen. Daarop besloten ze direct tot een lockdown. “Dat ik woedend ben, is een understatement,” aldus premier van de deelstaat, Steven Marshall.

Er wordt gekeken of er actie kan worden ondernomen tegen de man, maar dat is niet eenvoudig. “Er staat geen straf op liegen,” zegt de Zuid-Australische politiecommissaris Grant Stevens.

“We gingen ervan uit dat deze persoon slechts heel kort was blootgesteld aan het virus. We weten nu dat hij langdurig heel dichtbij een besmet persoon is geweest. Dat verandert de zaak. Als de man eerlijk was geweest tegen de contactonderzoekers dan hadden we niet in een zes dagen durende lockdown gehoeven,” aldus de politie.