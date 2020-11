Coronavirus eist in zuiden 8 keer zoveel levens als in noorden van het land

Dat er in het zuiden van Nederland veel meer mensen zijn overleden aan Covid-19 was wel bekend, maar het verschil blijkt wel héél groot: in Brabant en Limburg stierven acht keer zoveel mensen door corona als in de noordelijke provincies.

Het CBS toont met nieuwe cijfers aan dat de zuidelijke provincies veel zwaarder zijn getroffen door het coronavirus dan het noordelijke deel van het land. In totaal zijn tussen begin maart en eind juni meer dan 10.000 Nederlanders overleden aan het virus. Van hen kwamen er 3861 uit Brabant en Limburg.

Per 100.000 inwoners overleden er in deze twee provincies 105 aan Covid-19, in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe waren dat er maar 12 per 100.000. In de rest van Nederland overleden tussen de 47 en 57 mensen per 100.000 aan het virus.

De GGD-regio Hart voor Brabant (Tilburg, Den Bosch, Uden) kende met een aantal van 1400 de meeste sterfgevallen. Van alle overleden mensen van maart tot en met juni stierf in deze regio een op drie aan corona. In de rest van het land was dat een op zes.