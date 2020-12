WHO overweegt mensen expres te besmetten met corona om vaccin te testen

Maandag houdt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een expertmeeting om te onderzoeken of het mogelijk is om jonge vrijwilligers opzettelijk te besmetten met het coronavirus om zo de ontwikkeling van een vaccin te versnellen.

Sommige wetenschappers zijn geen voorstander van het expres blootstellen van mensen aan een virus waar geen medicijn tegen is. Anderen stellen dat de risico’s van Covid-19 bij jonge, gezonde mensen minimaal zijn en de voordelen voor de samenleving juist erg groot.

De adviesgroep richt zich vandaag op het reviewen van bestaande plannen voor ‘menselijke proeven’ en bespreekt de technische moeilijkheden van zulke tests. Burgerorganisaties die expliciet voor of tegen zijn, mogen niet aanwezig zijn bij het overleg dat enkel bedoeld is als een verkennend gesprek met experts.

Proeven waarbij mensen opzettelijk worden besmet leiden veel sneller tot resultaten dan het conventionele vaccinonderzoek waarbij onderzoekers moeten wachten tot deelnemers besmet worden in de echte wereld.

De studies kunnen ook worden gebruikt voor een vergelijking van meerdere vaccins, voor de ontwikkeling van medicijnen en voor informatie over de directe nasleep van een corona-infectie. Dat zou anders lastig zijn. Maar natuurlijk kleven er grote ethische bezwaren aan het expres ziek maken van mensen.

Ook zou je kunnen zeggen dat er nu al een vaccin is dus dat het niet meer nodig is, maar ten eerste is het Oxfordvaccin nog niet goed genoeg en ten tweede kunnen Pfizer, Moderna en AstraZeneca in 2021 slechts een derde van de wereldbevolking vaccineren. Rijke landen hebben de meeste doses al besteld dus voor de derde wereld kan een vierde vaccin uitkomst bieden.