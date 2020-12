Verwoestende drug flakka in opmars in Nederland: “Het gebruik is hier geëxplodeerd”

Het is legaal, maar heel gevaarlijk: flakka. Speelde problemen rond de designerdrug zich eerder vooral in Amerika af, nu raken ook steeds meer Nederlanders, met name in West-Brabant, verslaafd. De verslavingszorg én verslaafden zelf slaan alarm.

Behalve flakka rukt ook 3-mmc op. De drugs worden ook wel Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) genoemd, waarbij Flakka bekendstaat als de zombiedrug. “Patiënten raken volledig buiten zichzelf en wanen zich onkwetsbaar, alsof ze de Hulk zijn”, vertelt SEH-arts Merel Willeboer tegen Gezondheidenco.nl. Paranoia, wanen, veel energie en een stijging van de lichaamstemperatuur behoren verder tot de effecten.

“Als je één keer flakka gepakt hebt, kun je niet meer zonder”, aldus een 35-jarige gebruiker uit Rucphen, die alleen al in zijn omgeving tientallen nieuwe gebruikers kent, in het AD. “Het gebruik is hier geëxplodeerd”, vertelt een andere Brabander.

Het zijn veelal GHB-gebruikers, die overstappen. Ook GHB is in West-Brabant erg populair. Acteur Tygo Gernandt maakte nog een docu over het gebruik in het Brabantse dorpje Sint Willebrord. Flakka en 3-mmc zijn nog goedkoper en makkelijker verkrijgbaar dan GHB en bovendien legaal.

“Er hangt een zweem van onschuld om die middelen heen. En er zijn ook mensen die deze drugs recreatief kunnen gebruiken. Maar voor een gevoelige, kwetsbare groep met bijvoorbeeld een psychische problematiek, zijn ze enorm verslavend en verwoestend”, vertelt preventiemedewerker Alex van Dongen van verslavingszorgorganisatie Novadic-Kentron tegen het AD.