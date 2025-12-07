Poetin denkt dat hij wint - en misschien heeft hij gelijk

Terwijl westerse leiders worstelen met verdeeldheid en oorlogsmoeheid, boekt Moskou terreinwinst in Oekraïne en vergroot het zijn diplomatieke speelruimte. (Nederland is een aardig voorbeeld. Stel dat we over 30 jaar een aanhangsel van Rusland zijn geworden. Dat zal geen historicus begrijpen dat we de komende maanden ons afvragen of DJ Jopie minister mag worden of niet)

De recente onderhandelingen tussen Poetin en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner leverden geen doorbraak op. Maar dat was ook niet de bedoeling. De Russische president heeft geen haast. Hij ziet hoe tijd in zijn voordeel werkt.

Op het slagveld gaat het Rusland voor de wind. In november veroverde het land meer dan 500 vierkante kilometer, de grootste maandelijkse terreinwinst in tijden. Volgens The Sunday Times blijft Poetin het Oekraïense stroomnet bombarderen en hoopt hij dat de Oekraïense moraal verder zakt nu de winter zijn intrede doet. "Ofwel wij bevrijden deze gebieden met geweld, ofwel Oekraïense troepen verlaten deze gebieden," verklaarde Poetin vorige week over de oblast Donetsk.

Maar de werkelijke kracht van Poetins positie ligt niet op het slagveld, maar in de diplomatieke arena. Afgelopen donderdag landde hij in India voor een staatsbezoek vol pomp en praal. Premier Narendra Modi ontving hem met een omhelzing. De twee landen tekenden een samenwerkingsakkoord tot 2030.

India is geen uitzondering. Ook China blijft achter Rusland staan. Terwijl de Franse president Macron vorige week tevergeefs probeerde Xi Jinping te overtuigen druk uit te oefenen op Moskou, ontving Rusland op diezelfde dag de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi in het Kremlin.

Het westerse isolement van Rusland blijkt een mythe. Een derde van India's olie komt uit Rusland, ondanks Amerikaanse tarieven van 25 procent. En zoals een Amerikaanse diplomaat toegaf: "Zowel de Indiërs als de Russen zijn behoorlijk slim in het vinden van omwegen."

Voor Poetin is de boodschap helder: Rusland staat er niet alleen voor. Het heeft machtige partners die bereid zijn het westerse sanctieregime te trotseren. Dat geeft hem de luxe om rustig af te wachten bij onderhandelingen. Hoe sterker Ruslands positie - op het slagveld én in de wereld - hoe minder druk hij voelt om een deal te sluiten.