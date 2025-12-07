De taaltruc die je in één klap gezaghebbender maakt

Het is geen fijne tip. En als je een aardig mens bent, pas je hem niet toe. Maar er is een trucje om de indruk te wekken dat je ergens verstand van hebt. Want waarom lijkt de ene manager vanzelfsprekend gezag uit te stralen, terwijl een even slimme collega nauwelijks wordt gehoord? Een deel van het antwoord zit niet in functie, maar in formulering: machtige mensen praten anders.

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat mensen die abstracte taal gebruiken, als machtiger en invloedrijker worden gezien dan mensen die in details blijven hangen. Ze praten over “de koers van het bedrijf” in plaats van over “de cijfers van het derde kwartaal”, of noemen een aardbeving “een nationale tragedie” in plaats van het exacte aantal doden en gewonden. Dat kleine verschil in woordkeus verandert hoe hoog hun status wordt ingeschat. (Using abstract language signals power)

In een serie van zeven experimenten lieten sociaal-psychologen deelnemers citaten lezen over politiek, producten en maatschappelijke kwesties. Steeds werden de sprekers die meer abstract formuleerden – die “de betekenis” van gebeurtenissen duiden in plaats van alleen symptomen op te sommen – beoordeeld als machtiger, onafhankelijk van het onderwerp of de lengte van het citaat. De onderzoekers concluderen dat abstracte taal twee signalen afgeeft: je durft te oordelen én je denkt op hoger, strategisch niveau.

Concreet kun je je taal op drie punten bijsturen

Zoom één stap uit: koppel details aan een groter verhaal (“Wat betekent dit voor onze klanten, voor volgend jaar?”).​

Formuleer een oordeel in plaats van alleen een observatie (“Dit is een gemiste kans”, niet alleen “De cijfers vallen tegen”).​

Gebruik woorden die richting en betekenis geven: “koers”, “strategie”, “identiteit”, “vertrouwen”.​

Dat betekent niet dat feiten er niet toe doen. Wie alleen maar in grote woorden spreekt, oogt al snel vaag of zelfs onbetrouwbaar. De kunst is om eerst in abstracte termen kaders en oordeel te schetsen – dat straalt gezag en overzicht uit – en daarna de concrete cijfers en acties te bieden die laten zien dat je het dossier echt beheerst.

​