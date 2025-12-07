Gisèle Pelicot﻿ 2: hoge ambtenaar drogeerde en folterde honderden vrouwen (en werkt nog steeds)

Gisèle Pelicot werd jarenlang door haar man gedrogeerd en uitgeleverd aan tientallen verkrachters; haar zaak schokte Frankrijk. Nu blijkt een hoge ambtenaar van het Franse Ministerie van Cultuur jarenlang een ander, even vernederend soort experiment te hebben uitgevoerd op vrouwen die hem juist vertrouwden.
Volgens justitie benaderde HR-directeur Christian Nègre t
ussen 2009 en 2018 honderden vrouwen via LinkedIn voor sollicitaties en mentorgesprekken. In zijn kantoor kregen zij koffie of thee met een krachtig diureticum,
waarna hij hen urenlang liet rondlopen, ver van een toilet, terwijl de pijn en de drang om te plassen ondraaglijk werden. Sommigen plasten in hun broek, anderen werden door hem “beschermd” terwijl zij in het openbaar hun behoefte moesten doen; voor velen voelde dat als pure marteling en totale vernedering.
De politie vond op zijn telefoon tal van foto’s en een Excel-bestand met “experimenten”, waarin hij nauwkeurig noteerde wat hij wie had gegeven en hoe lang het duurde voordat het middel werkte. Meer dan 240 vrouwen hebben zich inmiddels gemeld, onder wie Hiyam Zarouri, Hélène Cascaro en Marie-Hélène Brice, die hun anonimiteit opgaven om het trage onderzoek en het gebrek aan bescherming aan te klagen.
Ondanks zijn ontslag bleek Nègre onder een nieuwe naam
opnieuw als HR-consultant en docent actief, opnieuw omringd door jonge vrouwen. Net als in de zaak-Pelicot dringt bij de slachtoffers de overtuiging door dat de schaamte niet langer bij hen hoort te liggen, maar bij de daders en bij een systeem dat hen zo lang in de steek liet.