Deze alledaagse voedingsmiddelen kunnen je hart beschermen

Goed nieuws voor iedereen die van thee, koffie of een handje noten houdt: deze alledaagse producten kunnen je hart gezond houden.

Polyfenolen zijn natuurlijke stoffen die in planten voorkomen. Je vindt ze onder meer in bessen, cacao, koffie, noten, olijfolie, thee en volkoren granen. Wetenschappers wisten al langer dat deze stoffen gezond zijn, maar nieuw onderzoek laat voor het eerst zien wat de effecten zijn op de lange termijn.

De deelnemers die het meest van deze voedingsmiddelen aten, hadden een gezondere bloeddruk en betere cholesterolwaarden. Hun risico op hart- en vaatziekten steeg ook minder snel naarmate ze ouder werden. Dat is belangrijk, want normaal gesproken neemt dat risico toe met de leeftijd.

Totale eetpatroon is belangrijkst

De onderzoekers ontwikkelden een speciale score om te meten hoeveel polyfenolrijke voeding iemand eet. Ze keken naar twintig veelvoorkomende producten in het Britse dieet. Deze score bleek een betere voorspeller van hartgezondheid dan alleen kijken naar de totale hoeveelheid polyfenolen.

Om te controleren of mensen de polyfenolen ook echt opnamen, analyseerden de wetenschappers urinemonsters. Deelnemers met meer afbraakproducten van polyfenolen in hun urine hadden inderdaad een lager risico op hartproblemen en meer 'goede' cholesterol.