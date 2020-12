EMA keurt Pfizer-vaccin mogelijk al op 21 december goed voor Europa

Duitsland had genoeg van het wachten en maande het EMA, het Europees geneesmiddelenagentschap, aan tot actie. Die heeft nu bekendgemaakt op 21 december al een besluit te nemen over de goedkeuring van het Pfizer/BioNTech-vaccin.

Eerst zei het EMA nog dat een beslissing tot 29 december kon duren. “Het is naar voren geschoven, omdat er aanvullende gegevens door Pfizer zijn aangeleverd”, aldus een woordvoerder.

Maar volgens Duitse krant Bild is het bondskanselier Merkel die grote druk heeft uitgeoefend op het agentschap, omdat het aantal coronabesmettingen in Duitsland snel oploopt én omdat BioNTech een Duitse farmaceut is. De oosterburen willen nog voor het eind van het jaar beginnen met vaccineren.

In het Verenigd Koninkrijk, de VS en Canada wordt het Pfizer-vaccin al toegediend, in Bahrein en Singapore is het goedgekeurd. In Europa moet uiteindelijk de Europese Commissie groen licht geven.