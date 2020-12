Welke wijnen hebben het meeste/minste calorieën?

Alcohol en gewichtsverlies gaan slecht samen. Ten eerste omdat alcohol calorieën bevat : 1 gram alcohol bevat ongeveer 7 calorieën (Kcal).

Ten tweede omdat alcohol het vasthouden van water bevordert. Je denkt dat je op een terras met een glas witte wijn je dorst lest. Dat is niet zo: het stimuleert de dorst. En de uitdroging die op het drinken van alcohol volgt resulteert in oedeem (vooral in de benen).

Ten slotte, je komt van drinken aan omdat alcohol ons meer laat eten. Volgens een studie van het National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism is alcoholgebruik vaak verantwoordelijk voor calorierijke en ongezonde voedingskeuzes. Volgens Amerikaanse onderzoekers eet je als je overdag drinkt 433 Kcal extra. Bovendien is het bewezen: alcohol heeft het vermogen om de effectiviteit van een hormoon (leptine) te verminderen. Leptine zegt wanneer je genoeg hebt gegeten.

Volgens een onderzoek van het Britse bedrijf Forza Supplements vertegenwoordigt alcohol bij 26% van de mensen die willen afvallen ¼ van de calorieën die tijdens de week worden geconsumeerd. Dus als je wilt afvallen kun je alcohol niet negeren als je succes wilt hebben

Als het om wijn gaat maakt het uit welke wijn je drinkt.

De caloriearme wijnen: champagne en mousserende wijnen

De wijn met de minste calorieën blijft champagne met “slechts” 80 Kcal voor een fluit van 10 cl. In dezelfde calorische categorie vallen ook Crémant d’Alsace, Savoie of Bourgondië, Clairette de Die, Prosecco .

Caloriearm: droge witte wijn

De witte wijn is een niet-zoete wijn: hij bevat “slechts” 86 kcal per 100 ml.

Caloriearm: roséwijn

Goed nieuws voor liefhebbers van “rosé in de zomer”: een glas roséwijn bevat evenveel calorieën als een glas droge witte wijn, namelijk 86 Kcal per 100 ml.

Gemiddelde calorieën: rode wijn

Rode wijn bevat meer calorieën dan droge witte wijn. Zo heeft 100 ml rode wijn gemiddeld 89 Kcal.

Hoog in calorieën: zoete witte wijnen en natuurlijke zoete wijnen

Zoete witte wijnen leveren gemiddeld 100 Kcal per 100 ml, terwijl Muscat of Banyuls 150 Kcal per 100 ml hebben.

Als u ernaar streeft een paar kilo af te vallen, moet u uw dagelijkse alcoholgebruik verminderen.