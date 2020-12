Vitamine D beschermt mogelijk toch níet tegen corona

Nog niet zo lang geleden was er een run op vitamine D-tabletjes. Ze zouden helpen tegen corona. Maar het is maar zeer de vraag of dat ook zo is: overtuigend bewijs is er niet, schrijft BBC News.

Een expertgroep bestaande uit wetenschappers van het National Institute for Health and Care Excellence, Public Health England en het Scientific Advisory Committee on Nutrition zeggen dat meer onderzoek nodig is. De deskundigen deden een snelle analyse van het ‘bewijs’ dat andere studies leverden voor de rol van vitamine D bij de immuunreactie van het lichaam als het coronavirus binnendringt. Ze concluderen dat er onvoldoende grond is om de vitamine aan te bevelen in de strijd tegen het coronavirus.

Dat betekent niet dat het niet belangrijk is om vitamine D te slikken. Voor veel mensen schijnt de zon in de winter te weinig om zelf genoeg van de vitamine aan te maken en hij houdt de botten en spieren gezond, klinkt het. Maar of het pilletje er ook voor zorgt dat je minder ziek wordt van Covid-19, dat is dus nog de vraag.