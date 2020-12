Nieuwe corona-variant laat R met 0,4 stijgen

De nieuwe variant van het coronavirus is aanzienlijk besmettelijker dan het virus tot nu toe was. Het verspreidt zich veel gemakkelijker en maakt mensen makkelijker ziek. Het virus is in grote delen van Engeland door gedrongen. Volgens Engelse wetenschappers stijgt de R met 0,4. Dus als het nieuwe variant nu in Nederland zou zijn zou de R niet 1,24 zijn, maar 1,64.

Volgens de eerste studies maakt de nieuwe variant niet zieker. Vermoedelijk werken de vaccins wel.

Als de Engelse deskundigen gelijk hebben zal dat grote gevolgen hebben voor de epidemie. Het is erg onwaarschijnlijk dat het virus niet weet over te steken naar het vasteland en de rest van de wereld. De gevolgen zullen dan zeer ingrijpend zijn