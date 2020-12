Coronamutatie via ons land naar België: “Contact met Nederland wordt gevaarlijker en gevaarlijker”

Zeker tien landen hebben de grenzen met het Verenigd Koninkrijk gesloten, vanwege een mutatie van het coronavirus. Belgische virologen vinden het onterecht om de Britten zo te straffen. Zij zeggen dat de virusvariant allang op het vasteland van Europa is en zelfs via Nederland naar België is gegaan.

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensiano, het Belgische RIVM, legt aan Het Laatste Nieuws uit dat het Verenigd Koninkrijk veel meer dan andere landen onderzoekt hoe het virus zich ontwikkelt. “Door hun werk goed te doen, tonen zij nu aan wat elders gewoon onder de radar blijft.”

Hij vindt het dan ook oneerlijk om het VK de schuld te geven van de mutatie. “Dit is waarschijnlijk een fenomeen dat zich momenteel in heel wat landen aan het voltrekken is, terwijl de meesten daarvan geen benul hebben. Het risico kan evengoed uit het zuiden, het oosten of zelfs eigen land komen. Voor zover we nu weten, is er bij de vier Belgische gevallen ook geen directe link met het VK.”

Wel is er een link met Nederland, Zeeland om precies te zijn. Volgens de bekendste viroloog van het land, Marc van Ranst, is de coronamutatie dan ook vanuit Nederland naar België gekomen. Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) reageert: “De cijfers in Nederland zijn slecht, heel slecht. Dat het aantal positieve gevallen in Nederlands Limburg ondertussen al ruim driemaal hoger ligt dan bij ons in Limburg, baart mij grote zorgen. Is men in Noord-Brabant onvoorzichtig geweest, of zit de Britse variant daar ook? We weten het niet. Maar los van welke stam ook, het contact met Nederland wordt gevaarlijker en gevaarlijker.”