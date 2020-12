Britse vrouw verliest handen en voeten door corona die tot sepsis leidde

Caroline Coster uit het Britse Bedford raakte in maart besmet met het coronavirus. Ze had de ongelooflijke pech dat het virus uiteindelijk een bloedvergiftiging veroorzaakte, waardoor haar handen en voeten moesten worden geamputeerd. Nu waarschuwt ze mensen om corona alsjeblieft serieus te nemen.

De 58-jarige, sportieve lerares moest haar baan opgeven na de hevige reactie van haar lichaam op het coronavirus. Ze heeft een maand in coma gelegen door de besmetting en balanceerde twee keer op het randje van de dood. Het virus veroorzaakte een hevige infectie in haar borst, waardoor ze sepsis kreeg, die tot de amputaties leidde.

Ze probeert zich nu aan te passen aan haar nieuwe leven, vertelt ze tegen BBC News. “Mijn eerste leven was goed. Mijn tweede leven gaat ook goed worden. Het zal anders zijn, maar wel goed,” aldus Coster, die anderen waarschuwt voor de gevaarlijke gevolgen die een coronabesmetting kan hebben. “Het is een ernstige ziekte en als het voor jou niet ernstig is, kan het wel ernstig zijn voor die oudere buurman. Of je moeder, of je oma.”