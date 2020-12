Engeland, Spanje, Frankrijk, Nederland, Denemarken: de nieuwe variant vliegt over Europa

Spanje heeft de eerste 4 besmettingen met de ‘Engelse’-variant van het coronavirus bevestigd. In Spanje zijn nog een aantal andere besmettingen waarvan wordt vermoed dat ze met de extra-besmettelijke mutant zijn.

Spanje voegt zich in een dagelijks langer wordende rij van Europese landen. Het wordt dan ook steeds meer de vraag of de extra maatregelen tegen reizigers uit Engeland de verdere verspreiding gaan tegenhouden, of alleen enig uitstel geven.

Omdat de mutant extra besmettelijk is zal hij in gebieden waar hij is doorgedrongen op termijn het ‘oude’ virus verdringen en dominant worden