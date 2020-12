Waarom in je neus peuteren gevaarlijk is in corona tijd

Het hoort niet, maar we doen het bijna allemaal: neuspeuteren. Als niemand het ziet.

Ook in gewone tijden is het een efficiënte manier om virussen en bacteriën in omloop te brengen.

‘Je brengt ziektekiemen over van je vingertoppen naar de neus, wat precies het tegenovergestelde is van wat je wilt’, zegt specialist in infectieziekten. Dr. Paul Pottinger, tegen CNN. “Dat betekent dat je het coronavirus naar anderen kunt verspreiden. En je kunt ook jezelf besmetten.”

De neus is een van de drie belangrijkste manieren waarop virussen het lichaam kunnen binnendringen – de andere twee zijn je mond en je ogen. De neus heeft verdedigingssystemen om ziekteverwekkers buiten te houden, waaronder haar aan de voorkant van de neusgaten.

Het slijm in je neus kan indrogen en dan ontstaan de stukjes die je kunt peuteren.

Wat veel mensen zich niet realiseren, is hoe delicaat de huid in de neus is. Neuspeuteren kan kleine snijwonden veroorzaken in de kwetsbare epitheel, de binnenzijde van de neusholte, zegt moleculair viroloog Cedric Buckley. “Zodra die barrière is doorbroken, hebben virussen vrije toegang,”, legt Buckley uit. Het gepeuter doet dus twee dingen: het brengt mogelijke ziektekiemen naar je handen en maakt in je neus de weg vrij om een virus rechtstreeks in je bloedbaan te brengen.

Niet doen dus. Nooit, maar zeker nu niet. En als je het toch doet, was dan na het peuteren je handen.