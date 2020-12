Het hele jaar bleven ze binnen, maar na één kappersbezoekje overleed Amerikaans koppel aan corona

Mike en Carol Bruno uit Chicago deden er alles aan om een coronabesmetting te voorkomen. Ze zagen hun familie niet meer, hielden het bij videobellen en bleven op afstand van iedereen. Maar één kappersbezoekje kostte hen allebei het leven.

Mike en Carol waren bijna 60 jaar getrouwd, vertelt hun zoon Joseph aan CNN. Ze overleden tien dagen na elkaar. Joseph wil mensen eraan herinneren hoe makkelijk je het virus oploopt. “Zelfs toen we dachten dat we alles goed deden, raakten we besmet.”

Mondkapjes

Eind november kwam zijn moeder Carol naar zijn appartement met zijn zus, die kapper is en haar zou knippen. Ze had vooraf een coronatest gedaan die negatief was. Ook was ze vier dagen in quarantaine gegaan. Moeder Carol was helemaal niet buiten geweest. Tijdens het bezoekje dat maar 40 minuten duurde, droegen de Bruno’s mondkapjes en hadden ze geen lichamelijk contact. Ook zat hun moeder voor een open raam. Een dag na het bezoek kreeg de zus klachten. Moeder en zoon voelden zich vlak daarna ook niet goed.

Op Thanksgiving werd Carol opgenomen in het ziekenhuis, maar ze mocht een paar dagen later weer naar huis, omdat het beter ging. Twee dagen daarna ging het opnieuw mis en moest ze aan de beademing. Toen werd ook haar man Mike ziek. Ook hij belandde twee weken later in het ziekenhuis. Carol overleed en negen dagen later stierf Mike.

Na maanden voorzichtig te zijn geweest, is één moment waarvan ze dachten dat het veilig was, hen fataal geworden. Joseph: “Had ik die 40 minuten niet met mijn moeder doorgebracht, dan waren ze er nu nog geweest.”