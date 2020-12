Nederlanders doen massaal een Dry January: waarom alcohol zo slecht voor je is

Na alle feestelijkheden vol overdadig eten, drinken en cadeaus uitdelen, is het tijd voor soberheid, letterlijk en figuurlijk: we stoppen in januari even met Bol.com, ruilen de bonbons in voor broccoli…en de wijn maakt plaats voor water. Voor de zevende keer doet Nederland een Dry January en het aantal deelnemers is groter dan ooit. Terecht, als je weet hoe ongezond alcohol is.

De Gezondheidsraad adviseert om liever helemaal niet te drinken en anders niet meer dan een glas per dag. Van meer dan tien glazen per week is bekend dat het je sterftekans vergroot ten opzichte van een geheelonthouder.

Onder andere omdat alcohol de kans op allerlei soorten kanker verhoogt, met name darm- en slokdarmkanker en borstkanker bij vrouwen. Zelfs één glas per dag vormt al een risico. Maar alcohol vergroot ook de kans op hart- en vaatziekten, dementie en leveraandoeningen.

Op de korte termijn heeft alcohol een grote invloed op je nachtrust. Je slaapt weliswaar sneller in, maar je slaapkwaliteit gaat achteruit: je wordt vaker wakker en slaapt onrustiger. Slaapproblemen zijn op de lange termijn ook slecht voor je gezondheid.

Een dry january is dus een goed idee, maar eerst nog even champagne vanavond.