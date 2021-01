Tweede golf erger dan de eerste

Ondanks alle maatregelen, lockdowns en goede bedoelingen zijn we weer terug bij de eerste lockdown.

De tweede golf blijkt zo stug dat die de eerste golf op verschillende vlakken gaat overtreffen, schrijft NRC. Het aantal besmettelijke mensen is volgens het RIVM grofweg gelijk is aan het hoogtepunt van de eerste golf, zo rond de 170.000. Het aantal ziekenhuisopnames is al overtroffen: tussen maart en september belandden zo’n 13.000 mensen in het ziekenhuis, tussen september en eind december bijna 19.000. De extra druk op de ziekenhuizen viel lange tijd mee, onder andere omdat de opgenomen patiënten relatief jong waren en die minder lang in het ziekenhuis liggen.

Maar nu de gemiddelde leeftijd van de patiënten oploopt, gaat ook de ligduur weer omhoog. Het totale aantal liguren (van alle patiënten bij elkaar opgeteld) sinds september overtreft hoogstwaarschijnlijk in de eerste helft van januari die van de eerste golf.

Tien maanden later zijn we dus terug in maart 2020