Britse experts waarschuwen: “Maak nu toekomstplan, want virus is voorlopig niet weg”

In het Verenigd Koninkrijk uiten experts kritiek, die ook voor de rest van Europa geldt: denk niet alleen aan de korte termijn wat corona betreft, maar maak ook een langetermijnstrategie, want het virus is voorlopig niet weg.

“Het idee dat het virus kan worden uitgeroeid, is een kostbare fout,” zegt Martin Hibberd van de London School of Hygiene & Tropical Medicine tegen The Guardian. “We moeten goed begrijpen dat Covid-19 endemisch wordt. Zelfs als elke mens op aarde is ingeënt, lopen we het risico dat het terugkomt.”

De vraag is volgens Hibberd hoe lang de vaccins bescherming bieden en in hoeverre ze effectief blijven tegen nieuwe mutaties. “Misschien hebben we geluk en verandert het virus niet zo veel, waardoor het vaccin werkzaam blijft en het aantal besmettingen naar een laag niveau zakt,” aldus de wetenschapper. “Maar het virus kan ook net zo slim worden als de griep in het veranderen van zijn jasje. In dat geval moeten we ieder jaar een nieuw vaccin maken en verspreiden. We moeten nu al nadenken over dat probleem.”

Ook professor klinische epidemiologie Liam Smeeth waarschuwt voor de gevaren van een nieuwe virusmutatie waartegen de huidige vaccins niet beschermen. “Helaas heb ik het gevoel dat we nog ver verwijderd zijn van het einde van deze epidemie,” zegt hij. “Het is mogelijk dat het virus morgen muteert naar een compleet onschuldige variant. Dat is niet helemaal een naïeve hoop. Maar dat gezegd hebbende: tot nu toe zijn er alleen maar mutaties opgedoken die besmettelijker zijn en dat is iets waar we ons op moeten voorbereiden. Maar dat gebeurt tot nu toe niet.”