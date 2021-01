Nieuwe studie: Meerderheid ernstig zieke coronapatiënten heeft na half jaar nog klachten

De meeste patiënten die in het ziekenhuis belandden met Covid-19 hebben zes maanden na hun coronabesmetting nog steeds klachten. Dat blijkt uit de grootste studie tot nu toe.

Chinese wetenschappers onderzochten meer dan 1700 coronapatiënten die in het ziekenhuis in Wuhan hebben gelegen. Zes maanden nadat ze genezen zijn verklaard heeft 76 procent van hen nog klachten. Zo’n 63 procent had last van vermoeidheid en 26 procent had slaapproblemen. Ook had 23 procent psychische klachten, zoals angsten of depressie, blijkt uit het onderzoek dat in The Lancet verscheen. Bij patiënten die heel ernstig ziek waren, was vaker sprake van longschade, zo was op röntgenfoto’s te zien.

De bevindingen komen overeen met eerdere studies naar de langetermijngevolgen van SARS, een coronavirus dat in 2003 en 2004 slachtoffers maakte. Van hen had meer dan drie jaar na de infectie 40 procent last van chronische vermoeidheid en 38 procent had longschade 15 jaar na dato, zo schrijven de onderzoekers van het Institute of Pharmacological Research in hun commentaar.