Belgische topviroloog: “Zuid-Afrikaanse variant zorgwekkender dan de Britse”

Het worden taaie maanden voor ons land, zoveel is wel duidelijk. De coronamaatregelen blijven voortduren en het aantal besmettingen daalt maar mondjesmaat. En dan hebben we nog niet eens te maken met de Zuid-Afrikaanse variant van het virus. Die baart Belgisch bekendste viroloog Peter Piot (71) nog meer zorgen dan de Britse mutatie.

“Wat we nu zien is een soort epidemie binnen een epidemie,” vertelt Piot, die in Londen woont en werkt, aan Het Laatste Nieuws. “De variant verspreidt zich geweldig snel in Engeland en hier zijn nu duizend doden per dag. Het is dramatisch. Maar het kan niet allemaal verklaard worden door die variant.”

Laks

Volgens Piot is ook het gedrag van de Engelsen debet aan het drama. “Het ging er hier nogal laks aan toe, hoor. Toen het nog toegestaan was om buiten iets te gaan eten met één iemand van een ander huishouden, ben ik – vlak voor Kerstmis – eens gaan lunchen met een collega. We zaten op het terras onder een verwarmer, maar ik wist niet wat ik zag, toen ik binnen ging plassen. Het zat het vol met mensen die zonder maskers aan ’t drinken en roepen waren. De typische, Britse sfeer zeg maar, terwijl dat eigenlijk verboden was. Ook op Oxford Street en Regent Street was het in de kerstperiode over de koppen lopen en niemand droeg een masker. ‘Amai, we gaan problemen krijgen’, zo zei ik toen al. Het was al erg en daar kwam die variant nog eens bovenop.”

Nieuwe varianten

Piot is wel hoopvol, omdat het vaccin in ieder geval lijkt te werken tegen de Britse variant. “Wat dat betreft, baart de Zuid-Afrikaanse mutant mij meer zorgen. Het lijkt erop dat het virus daar sterker is veranderd, maar we hebben er weinig gegevens over. Bovendien is het zeker dat die variant al in België is. Er duiken voortdurend nieuwe varianten op, deze week ook in Brazilië, Japan en het Amerikaanse Ohio. We gaan er nog meer vinden nu we eindelijk meer onderzoek doen naar de genetische sequentie van virussen.”