Advies OMT: basisscholen niet al op 25 januari open

De basisscholen en de kinderopvangcentra kunnen het best voorlopig dicht blijven. Een opening op 25 januari, zoals het kabinet overweegt, is niet verstandig. Dat staat in een advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet, dat in handen is van de NOS.

Het OMT verwijst naar de “zorgelijke ontwikkelingen” rond de Britse variant van het virus. De situatie is volgens het OMT ook weer niet zo slecht dat scholen zouden moeten ophouden met de noodopvang voor bijvoorbeeld kinderen van mensen met cruciale beroepen.

Het kabinet overweegt om de basisscholen en kinderopvangcentra al op 25 januari weer te openen, om leerachterstanden bij kwetsbare leerlingen tegen te gaan. Het voortgezet onderwijs blijft sowieso tot 9 februari gesloten.Het advies van het OMT wordt morgen door de meest betrokken ministers besproken in het Catshuis.