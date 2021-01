Nederland raakt steeds verder achter met vaccineren

Op 21 december werd de eerste vaccinatie van de wereld uitgevoerd. Niet in Nederland, want wij gingen ‘zorgvuldiger en slimmer’ doen. Daarom was de eerste (symbolische) injectie op 6 januari. Daarmee waren we het laatste land van de westerse wereld.

Het is nu bijna een maand na die eerste injectie. En twee weken na de eerste injectie in Nederland. Lopen we al in? Nee, integendeel, de achterstand wordt alleen maar groter.

Onderstaande grafieken laten dat zien. De bovenste toont het aantal injecties per dag per 100 inwoners

De onderste laat zien hoeveel injecties er zijn gegeven per 100 inwoners. Als je Nederland zoekt: op beide grafieken onderaan