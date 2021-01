Meer longontsteking in buurt van geitenboerderij: experts vrezen nieuwe ziekte

Ruim een decennium na de uitbraak van Q-koorts op geitenboerderijen in Nederland, vrezen experts opnieuw voor een ziekte die van geit op mens overspringt.

Mensen die in de buurt van een geitenboerderij wonen hebben 20 tot 55 procent meer kans op longontsteking, zegt professor gezondheidsrisico-analyse Dick Heederik van de universiteit van Utrecht. Hoe dichter bij een geitenboerderij je woont, hoe groter het risico. “Volgens analyses is er een verhoogd risico binnen een radius van 1 tot 1,5 kilometer.” De effecten variëren. Sommige mensen hebben helemaal geen symptomen, anderen ontwikkelen koorts, rillingen, vermoeidheid en spierpijn.

Q-koorts brak uit na een periode van snelle groei van het aantal geitenboerderijen. Vooral in Brabant en Limburg staan er veel. In de nasleep van de uitbraak werden vragen gesteld bij de dreiging van overdraagbare ziektes door de intensieve geitenhouderij.

Het is mogelijk dat er andere redenen zijn waarom longontstekingen vaker voorkomen in de buurt van de dieren. Het kan komen doordat er meer fijnstof is of zelfs omdat mensen door Q-koorts meer angst hebben gekregen en dus sneller naar de dokter gaan.

Veterinair microbioloog Joke van der Giessen van het RIVM denkt echter wel aan een zoönotische oorzaak, deels omdat ook in de omgeving van kippenboeren een verhoogd risico op longontsteking werd vastgesteld, maar het daar wél gelinkt kon worden aan fijnstof. Dat gold niet voor geitenboerderijen.

“Omdat er geen Q-koorts is en er ook geen bewijs is dat stof de oorzaak is, hebben we nu de hypothese dat er een nieuwe zoönotische aandoening is ontstaan, maar zeker weten we dat niet,” zegt ze.