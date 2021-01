Voormalige lachgaskoning is gestopt: “Mijn eigen personeel kwam in een rolstoel terecht”

Pas de laatste paar jaar zijn de gevaren van lachgas voor de gezondheid duidelijk geworden. Grootverbruikers kunnen er zelfs door in een rolstoel belanden. Reden voor de zelfbenoemde lachgaskoning van Amsterdam, Deniz Üresin, om te stoppen met de handel. Hij geeft nu voorlichting over lachgas aan jongeren.

Tegen RTL Nieuws verklaart hij zijn ‘carrièreswitch’: “Als je ziet wat die ballonnetjes met klanten en vrienden gedaan hebben… Als je je eigen personeel in een revalidatiecentrum bezoekt en ze door lachgas met een tijdelijke dwarslaesie in een rolstoel zitten… Dan ga je wel twintig keer nadenken. Zoveel geld verdienen was natuurlijk lekker, maar ik vind persoonlijk dat mensenlevens meer waard zijn.”

Vorig jaar stierf ook nog ‘zijn beste vriend’ aan een hartstilstand. In zijn kamer vonden ze veertien lachgastanks, aldus Deniz. Zijn eigen relatie van vijf jaar liep door het gebruik op de klippen. “We zouden gaan trouwen en zo.” De voormalige drugshandelaar is bekeerd. Hij vergelijkt lachgas nu zelfs met heroïne.

Zeker 64 jongeren hebben de afgelopen twee jaar een tijdelijke dwarslaesie opgelopen door overmatig lachgasgebruik. Dit soort ernstige gevolgen treden wel pas op bij mensen die meer dan honderd ballonnen per dag nemen. In mildere gevallen krijgen gebruikers last van duizeligheid, tintelingen en misselijkheid. Het kabinet werkt aan een volledig verbod op recreatief lachgasgebruik dat ergens dit jaar moet ingaan.