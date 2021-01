Bijna 30 procent van opgenomen Britse coronapatiënten belandt later weer in ziekenhuis

Bijna een derde van de coronapatiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen in Engeland moest binnen vijf maanden opnieuw worden opgenomen. Bijna een op de acht kwam te overlijden.

Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 47.000 gehospitaliseerde Britse coronapatiënten, dat nog geen peer-review heeft gehad. De onderzoekers ontdekten ook allerlei problemen in meerdere organen, vooral mensen jonger dan 70 en etnische minderheden die uit het ziekenhuis waren ontslagen, hadden opvallend vaak nog klachten.

“Er wordt zoveel gesproken over alle mensen die overlijden door Covid, maar de dood is niet de enige uitkomst die er toe doet,” aldus dr. Charlotte Summers van de universiteit van Cambridge.

Vooral luchtwegaandoeningen, diabetes en problemen met hart, lever en nieren, kwamen beduidend vaker voor bij covidpatiënten die in het ziekenhuis hadden gelegen versus de controlegroep zonder corona. “De gezondheidszorg kan er in de komende tijd dus nog een enorme last bij krijgen,” aldus Summers.