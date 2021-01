Zuid-Afrikaans RIVM: ‘mutant resistent’

De NIVD, de Zuid-Afrikaanse zuster van het RIVM heeft nieuwe informatie over E484K, de in Zuid-Afrika opgedoken mutant. Die informatie is heel verontrustend .

“Mensen die hersteld zijn van een SARS-CoV-2-infectie, worden meestal beschermd tegen een tweede keer besmet raken (herinfectie). Dit komt doordat ze neutraliserende antilichamen ontwikkelen die minstens 5-6 maanden, misschien langer, in hun bloed blijven. Deze antilichamen binden aan specifieke delen van het spike-eiwit die zijn gemuteerd in de nieuwe variant (K417N en E484K).

We weten nu dat deze mutaties ervoor hebben gezorgd dat het virus resistent is geworden tegen neutralisatie van antilichamen.“

Behalve het aanzienlijke risico op herbesmetting zou de E484K variant mogelijk ook ongevoelig zijn voor de bescherming van vaccins