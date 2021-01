Waarom lukt het maar niet met de alcoholvrije wijn?

Nu steeds meer bekend wordt over hoe ongezond alcohol eigenlijk is, stappen we massaal over op alcoholvrij bier. Het is er dan ook in alle soorten en maten. Maar waar vind je de 0.0-wijn?

Inmiddels is een op de veertien bieren die wordt gedronken alcoholvrij. Van Belgische speciaalbieren als Leffe en Affligem tot Radler en Heineken 0.0, bier zonder alcohol is er in eindeloos veel smaken en het is nog lekker ook. Maar wie wel eens alcoholvrije wijn heeft geprobeerd, weet: dat smaakt nergens naar, niet eens naar druivensap.

Wijnjournalist Esmee Langereis beaamt tegen EditieNL dat alcoholvrije wijn niet naar wijn smaakt. Het is volgens haar veel moeilijker om wijn zonder alcohol te maken dan bier. “Alcoholvrije drank met een bubbel lijkt het meest op de real deal, want daarmee kun je de smaak verbloemen. Bier heeft het voordeel dat er altijd een bubbeltje in zit, maar bij wijn is dat niet zo.”

Als je in het wijnschap naar een 0.0-variant zoekt, kies dan liefst een mousserende wijn. En anders kun je beter niet de goedkoopste nemen. “Alcohol is een smaakgeleider. Als je die eruit filtert, dan filter je ook die smaakelementen eruit. Dat moet je goedmaken door een andere smaak toe te voegen.

Rick Kempen, biersommelier bij Bier & Co, denkt overigens dat het helemaal niet moeilijker is om alcoholvrije wijn te maken, maar dat bierfabrikanten gewoon meer ervaring hebben met een 0.0-variant. “Wij bierbrouwers hebben al een halve eeuw technische kunde achter onze kiezen, terwijl wijnproducenten er pas tien jaar mee bezig zijn.”