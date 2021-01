Artsen geven tips voor gezonde leefstijl: ‘Geen pillen maar paprika’s’

Gezond leven, we weten eigenlijk wel ongeveer hoe het moet, maar dat wil niet zeggen dat we er altijd zin in hebben. In Trouw leggen artsen uit hoe we het onszelf een beetje makkelijker kunnen maken en waarom die gezond leefstijl zo belangrijk is. “Paprika’s in plaats van pillen is mijn advies.”

Dat zegt huisarts Tamara de Weijer tegen de krant. “Bijna alle kwalen en welvaartsziektes beginnen met chronische, verborgen ontstekingen. Een effectief werkend immuunsysteem zorgt ervoor dat deze ontstekingen snel worden opgeruimd en afgevoerd. Werkt je immuunsysteem niet optimaal, dan zorgen deze chronische ontstekingen vroeg of laat voor chronische ziektes.”

Mediterraan dieet

Wageningen University & Research heeft op een rijtje gezet welk dieet het beste is voor mensen met diabetes: ‘Ga voor een voedingspatroon dat rijk is aan groente en fruit, volkoren graanproducten, noten, peulvruchten, plantaardige oliën, met weinig toegevoegde suiker, zout en bewerkt vlees en zonder suikerhoudende dranken’.

Hoe je dat het beste volhoudt, heeft de universiteit ook uitgevogeld: door een mediterraan voedingspatroon aan te houden dat behalve uit veel groente, olijfolie en fruit, ook bestaat uit vette vis en noten.

Lekker eten

Maar cardioloog Annemieke Jansen benadrukt ook dat je een eetpatroon moet vinden dat bij je past. “Volg niet klakkeloos een weekmenu, zoek iets wat je echt lekker vindt. Iedereen is anders. Heb je jouw favoriete voeding te pakken, eet dan drie keer per dag een gezonde vullende maaltijd en neem geen tussendoortjes. Je zult zien hoe snel je gezondheid daarvan opknapt. Ik zie dat bij mijn hartpatiënten die er serieus werk van maken en hierdoor medische ingrepen voorkomen.”

Slapen

Behalve eten is ook 150 minuten per week matig of intensief bewegen heel belangrijk. En voldoende slaap. De Weijer benadrukt: “Zorg voor goede nachtrust. Voeding is belangrijk, maar stress en gebrek aan slaap zijn funest voor een goed functionerend immuunsysteem. Dus bouw je dag rustig af, drink geen koffie meer, zet al je beeldschermen uit en ga op dezelfde tijd naar bed. Dan zet je al flinke stappen richting een gezond lijf.”