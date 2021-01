Bill Gates: ‘Een 10 keer ergere pandemie kan ons treffen’

Zeg niet dat hij niet heeft gewaarschuwd: al decennialang waarschuwt Bill Gates dat het onvermijdelijk is dat zich virussen ontwikkelen die de mensheid hard kunnen treffen.

Hij denkt dat dit niet per se The Big One is. Hij denkt dat de komende jaren een veel ergere pandemie ons kan treffen en dat we ons daar op moeten voorbereiden.

In zijn jaarlijkse nieuwsbrief waarschuwt hij: “We kunnen het ons niet veroorloven om opnieuw overrompeld te worden. De dreiging van de volgende pandemie zal altijd boven ons hoofd hangen – maar niet als de wereld actie onderneemt.”