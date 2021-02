RIVM: Aantal zware mensen moet derde prik vanwege te korte naald

Een aantal mensen met overgewicht moet een derde dosis van het coronavaccin, omdat de naald waarmee is geprikt te kort was. Dat bevestigt het RIVM na berichtgeving van Dagblad van het Noorden. Om hoeveel mensen het gaat is onduidelijk.

“Al in januari hebben we de uitvoeringsrichtlijn veranderd’’, legt een RIVM-woordvoerder uit. “We hebben eerst 25 millimeter-naalden gebruikt. Die zijn in de meeste gevallen lang genoeg en gebruikten we eerder ook bij de griepprikken. Maar het is gebleken dat bij mensen met flink overgewicht, naar schatting een BMI van boven de 40, de vetlaag onder de huid te dik is, zodat de naald niet in de spier kan komen.’’

De GGD’s hebben daarom nieuwe 38 millimeter lange naalden gekregen, maar de medewerkers moeten op basis van hun eigen inschatting beslissen of een langere naald nodig is. Dat is in een aantal gevallen misgegaan. Deze mensen zullen worden opgeroepen voor een derde prik.

Het RIVM heeft uitgezocht of het kwaad kan dat een vaccin in het spierweefsel terechtkomt of dat een derde prik wordt gezet. Het is allebei niet erg.