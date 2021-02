RIVM: ‘De storm komt, we moeten ons niet in slaap laten sussen door daling’

De cijfers van besmettingen en IC-opnames lijken beter te worden. Maar schijn bedriegt, zegt Susan van den Hof van het RIVM tegen NU.nl.

Het aantal nieuwe positieve coronatests was in de afgelopen week 14 procent kleiner dan in de zeven dagen ervoor. Van den Hof spreekt van “een hele kleine daling”. Bovendien is er minder getest, doordat testlocaties vanwege het winterweer voor een deel van die periode gesloten waren.

“Het is heel waarschijnlijk dat het aantal besmettingen de komende tijd gaat toenemen en dat willen we met z’n allen zo laag mogelijk houden. Daarom blijven die maatregelen zo van belang.”

Het Outbreak Management Team (OMT) constateerde in het laatste advies aan het kabinet dat de Zuid-Afrikaanse variant via Dubai Europa binnenkomt.

De Zuid-Afrikaanse variant lijkt niet onder de indruk van sommige van de vaccins