Britse onderzoekers ontdekken nieuwe ‘zorgwekkende’ coronamutatie

Opnieuw is er in het Verenigd Koninkrijk een mutatie van het coronavirus geïdentificeerd, die wetenschappers zorgen baart. De zogenaamde ‘Bristol-variant’ heeft de E484K-mutatie, die het virus besmettelijker maakt.

Deze mutatie was al ontdekt bij de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse varianten en werd onlangs ook vastgesteld bij de Britse variant. De nieuwe Bristol-variant zou wat meer op de Zuid-Afrikaanse versie van het virus lijken. “Deze variant is niet alleen besmettelijker, maar kan ook makkelijker ons immuunsysteem omzeilen,” zegt wetenschapsexpert bij Het Laatste Nieuws, Martijn Peters.

Door de E484K-mutatie is er een kans dat de huidige vaccins minder goed werken tegen de Bristol-variant. Marc van Ranst, de bekende Vlaamse viroloog, is niet verbaasd over de nieuwe mutatie. “Virussen muteren constant. En als een mutatie bevorderlijk is voor een virus, zal die vaker optreden.”