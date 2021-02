Wonderpil om af te vallen? Wetenschappers spreken van een ‘game-changer’

We willen hem allemaal wel, die wonderpil die elk dieet overbodig maakt. Maar tot nu toe is die niet gevonden. Al is er nu wel een middeltje dat mogelijk flink kan helpen om het aantal geconsumeerde calorieën binnen de perken te houden.

Het heet semaglutide en wordt al gebruikt voor de behandeling van diabetes type 2. Voor een studie kregen 2000 volwassen met obesitas uit zestien landen een wekelijkse dosis van het medicijn. Een controlegroep kreeg een placebo. Ook kregen beide groepen een leefstijltraining die moest helpen om af te vallen.

Na 68 weken behandeling met het middel dat honger onderdrukt, verloren degenen die semaglutide kregen gemiddeld bijna 15 procent van hun lichaamsgewicht. 30 procent van de groep werd zelfs 20 procent lichter. Het medicijn is grofweg twee keer zo effectief als bestaande medicatie voor gewichtsverlies, stellen de onderzoekers en het werkt bijna net zo goed als chirurgische ingrepen, zoals een maagverkleining.

De studie is gefinancierd door farmaceut Novo Nordisk dat semaglutide nu al verkoopt tegen diabetes. Het medicijn wordt nu ook ter goedkeuring voorgelegd aan de Amerikaanse, Europese en Britse geneesmiddelenbureaus als middel tegen obesitas.