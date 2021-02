Nederland stijgt verder op vaccinatieranglijst

Er is schamper gedaan over de uiterst trage start van de vaccinatie tegen COVID. En ook over de bewering van minister Hugo de Jonge dat Nederland de achterstand zou inlopen.

Maar (tot nu toe) heeft de minister gelijk. Stap voor stap loopt Nederland de achterstand op andere Europese landen in. Inmiddels zijn er in Nederland volgens het corona-dashboard 660.284 prikken gezet. Het aandeel van de vaccinaties in het inwonertal bedraagt daarmee 3,8 procent. Nadat we afgelopen week landen als Kroatië en Luxemburg de hielen lieten zien, lijken we nu ook Oostenrijk (3,5 procent) en Frankrijk (3,6 procent) te passeren. België ligt met ruim 4 procent niet ver meer voor.

Vrijdag wordt de eerste dosis van AstraZeneca in een Nederlandse bovenarm gespoten. Dat gebeurt in het stadion van ADO in Den Haag.