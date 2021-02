Astmamedicijn beschermt wellicht tegen ernstige Covid-19

Een goedkoop en overal beschikbaar astmamedicijn lijkt de kans op ernstige Covid-19 fors te verminderen, mits het in de eerste week van de symptomen wordt genomen. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het gaat om een inhaler met budesonide.

Op meerdere plekken in de wereld zijn studies gestart naar het effect van astmamedicatie, omdat het opvallend is dat er relatief weinig patiënten met astma of COPD ernstig ziek worden van het coronavirus, terwijl je dat gezien hun aandoening wel zou verwachten. De eerste resultaten van een studie van de universiteit van Oxford zijn veelbelovend. Niet alleen zou de zware inhaler met steroïden mensen beschermen tegen ernstige covid, ook de duur van de ziekte wordt verkort.

Mogelijke verklaring is dat het middel ontstekingsschade aan de cellen vermindert of dat de virale replicatie in de cellen erdoor afneemt. Dr. James Dodd van het longcentrum van de universiteit van Bristol reageert op de resultaten: “Als dit niveau van effectiviteit wordt herhaald in een grotere studie met oudere mensen dan heb je waarschijnlijk een heel goed, goedkoop en veilig middel tegen ernstige Covid-19.”