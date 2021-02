Tientallen Pfizer-vaccins bij arts tussen de kaas en de melk in de koelkast

Er gaat wel het een en ander mis met de vaccinatie. Gisteren kwam aan het licht dat er grote zorginstellingen zijn die niet alleen het zorgpersoneel in de frontlinie vaccineert, maar al het personeel, tot en met de bokehouder.

Volgens experts is het gebrek aan controle de reden dat instellingen meer vaccins kunnen bestellen dan ze nodig hebben, schrijft het AD. Zo kon het gebeuren dat de Twentse zorginstelling met bijna 130 vaccins bleef zitten. ,,Bewust te veel bestellen is absoluut niet de bedoeling.”

Het RIVM is eveneens ontstemd over het feit dat tientallen Pfizer/-BioNTech-vaccins bij een arts in de eigen koelkast zijn beland. ,,Dit is absoluut niet de bedoeling”, zegt een woordvoerder, die stelt dat dit indruist tegen de werkinstructie.