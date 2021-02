Jaap van Dissel: avondklok opheffen maakt situatie ontvlambaar

Bij het kort geding tegen het verbieden van de avondklok was Jaap van Dissel aanwezig als getuige-deskundige.

Hij probeerde de rechter te overtuigen dat de avondklok dringend noodzakelijk is om stijging van het aantal besmettingen in te dammen.

“Ik ben hier om de urgentie duidelijk te maken. We hebben modellen die voorspellen dat het afschaffen van de avondklok grote gevolgen kan hebben. De situatie waarin Nederland zich bevindt is fragiel. Er zijn 100.000 mensen die besmettelijk zijn. Het probleem waar Nederland zich in bevindt is dat er veel besmette mensen zijn en dat er niet veel voor nodig is om het aantal exponentieel te laten stijgen.”

Jaap van Dissel beschreef de kritiek van Willem Engels als ‘onzinnig’. “We zitten in het oog in de storm”