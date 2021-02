Derde golf? Nieuwe besmettingen iets lager

Terwijl steden, stranden en bossen vollopen met mensen die de lente begroeten, is het steeds mistiger hoe het met de pandemie in Nederland gaat. En of de derde golf nog komt? Als die komt, komt hij sluipend.

De cijfers zijn iets lager dan gisteren, en iets hoger dan het 7-daagse gemiddelde

Positief getest: 4604 (gisteren 4.761)



Opgenomen: 156 (gisteren 200)



Opgenomen op IC: 20 (20)



Overleden: 62 (49)

* Het 7-daags gemiddelde van het aantal positieve testen is 3.733. Een week geleden was dat 3.430.

* Het 7-daags gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames is 175. Een week geleden was dat 164.

Of de derde golf daadwerkelijk komt, is het best te zien in de ziekenhuizen. Het RIVM schatte eerder in dat rond deze dagen de ziekenhuisopnames zouden moeten oplopen. Dat doen ze niet of nauwelijks. Maar wat dat betekent? Niemand die het echt weet.