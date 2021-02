Vandaag is een grote dag voor Israel en voor de wereld. Vanaf vandaag kunnen winkels, bibliotheken en musea open, maar sociale afstand en mondkapjes zijn nog steeds vereist.

Het is te danken aan het vaccin en de razendsnelle manier waarop Israel is gaan inenten. Israël heeft het hoogste vaccinatiegraad ter wereld. Meer dan 49% van de mensen heeft minstens één dosis gekregen.

Het land ging op 27 december voor de derde keer op slot na een heropflakkering van het virus. Maar nu gaat het land definitief in stappen open. Dankzij de versoepelingsmaatregelen kunnen mensen nu winkelcentra en toeristische attracties zoals dierentuinen betreden.

Ook open gaan sportscholen, hotels en synagogen. Mensen hebben wel een “groen paspoort” nodig, een certificaat dat alleen kan worden verkregen als je bent ingeënt.

Het paspoort, dat is opgenomen in een app, wordt afgegeven door het ministerie van Volksgezondheid en is zes maanden geldig, vanaf een week na de tweede dosis .

Publiek is nu weer mogelijk ​​bij concerten en sportevenementen op 75 procent van de capaciteit, met voorlopig een maximum van 300 mensen binnen en 500 buiten.

Grootste probleem: de ultra-orthoxen die zich weigeren te laten vaccineren.