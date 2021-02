Parijs mogelijk 3 weken in een strenge lockdown

In Frankrijk gaat het niet goed met de pandemie. Vooral Parijs en de Cote d’Azur maken het slecht. Dagelijks zijn er tussen de 25.000 en 30.000 nieuwe besmettingen. Het aantal doden ligt rond de 300. Daarmee gaat het in Frankrijk iets slechter dan in ons land. Maar lokaal zijn de cijfers veel slechter, met name in Parijs

Het stadsbestuur van Parijs overweegt een nieuwe strenge lockdown voor de hele hoofdstad. Mogelijk komen er eerst al weekend-lockdowns. Die zijn er al voor Nice en Duinkerken.

Er is zwaar verzet tegen een nieuwe lockdown, want de Parijzenaars hebben er genoeg van.