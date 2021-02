Onderzoek: sportscholen zijn corona-brandhaarden

Wat gezond verstand al kon leren is door de CDC – het Amerikaanse RIVM – nu ook wetenschappelijk vastgesteld. Sportscholen zijn potentiële brandhaarden voor corona.

Er wordt veel gezweet in sportscholen, zwaar geademd en door de instructeur hard gesproken. Bovendien ben je langere tijd in een sportschool, zodat je de tijd hebt om voldoende virus-load in te ademen.

In een sportschool in Chicago identificeerden de onderzoekers 55 corona-virusinfecties onder 81 mensen die tussen 24 augustus en 1 september intensieve persoonlijke fitnesslessen bijwoonden.

In Hawaï brachten volksgezondheidsonderzoekers eind juni 21 infecties in verband met een 37-jarige mannelijke fitnessinstructeur. Er zijn meer voorbeelden.

De CDC waarschuwt dat sportscholen – als ze open zijn – strikt moeten letten op de maatregelen: goede mondkapjes, ook tijdens het trainen, voldoende afstand, goede ventilatie. En niet te hard praten